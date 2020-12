“Dentro i nostri giorni”, torna l’approfondimento della Diocesi di Grosseto: riflessione sul Natale

GROSSETO – Martedi 15 dicembre andrà in onda su Tv9 (canale 16 del digitale terrestre) la puntata natalizia di “Dentro i nostri giorni”, la trasmissione quindicinale di informazione ed approfondimento, a cura dell’ufficio comunicazioni della diocesi di Grosseto.

Sarà un percorso di riflessione nel Natale, lontano da tutto ciò che, nel tempo ne ha appesantito e sviato il senso, per tornare all’essenziale dell’annuncio dato quella notte a Betlemme ai pastori che pascolavano il gregge: “Oggi è nato per voi il salvatore”.

Ne parleranno don Paolo Gentili, vicario generale della Diocesi, che toccherà l’aspetto della dimensione familiare del Natale; p. Samuele Duranti, frate cappuccino, vice parroco a Santa Lucia e autore di diversi libri di spiritualità francescana, che si soffermerà sul senso del presepe, alla luce dell’esperienza francescana: non un rappresentare, ma un ri-presentare nell’oggi della nostra storia l’avvenimento che ne ha cambiato per sempre il corso. Poi un giovane, Niccolò, che racconterà il suo modo di prepararsi al Natale in questo clima legato alla pandemia e ad alcuni progetti in corso. Infine ultima tappa a Montepescali, dove gli operai delle chiese presenteranno il presepe monumentale 2020 dedicato al tema del tempo come scorrere dei giorni e delle stagioni e come spazio di Dio.

Repliche andranno in onda il 21 dicembre alle 13.10; martedi 22 alle 19.20 e sabato 26 alle 12.15. Ogni puntata può essere rivista anche sul canale youtube e sulla pagina facebook della diocesi (@diocesidigrosseto).

“Quello che si chiude martedi – spiega Giacomo D’Onofrio, responsabile dell’ufficio comunicazioni e curatore della trasmissione – è la seconda stagione di Dentro i nostri giorni. Ormai siamo a 46 puntate, nelle quali abbiamo cercato di toccare una molteplicità di temi con l’obiettivo, come dice il titolo del programma, di stare sempre dentro i giorni che l’umanità vive e dove va portato l’annuncio della fede. E’ sicuramente un impegno, della cui collaborazione ringraziamo TV9, e che si somma al portare avanti il settimanale Toscana Oggi, il cui dorso diocesano ha festeggiato 100 anni, i canali social e tutti i linguaggi odierni della comunicazione per cercare di arrivare a tutti”.