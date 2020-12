Coronavirus: online il bando per richiedere il bonus spesa. Requisiti e come fare domanda

PIOMBINO – Online il nuovo bando per richiedere il contributo di solidarietà alimentare: da domani, martedì 15 dicembre e fino ad esaurimento delle risorse, potranno fare domanda i nuclei familiari i cui componenti sono residenti nel Comune di Piombino.

“Ci siamo adoperati per attivare in maniera efficace e veloce una risposta che potesse essere già spendibile prima di Natale – commenta Carla Bezzini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Piombino -. Abbiamo cercato di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari per non lasciare nessuno da solo pensando anche a tutta una fetta di cittadini che fino a oggi, fortunatamente, non hanno mai avuto bisogno dei servizi sociali o di un supporto economico e che oggi non beneficiano già di misure di sostegno”.

Sono ammessi al contributo le famiglie con un Isee inferiore a 6.500 euro oppure con un reddito complessivo imponibile non superiore a 20mila euro riferito all’anno 2019 per il quale, a causa delle conseguenze economiche della pandemia, sia prevista una riduzione nell’anno 2020 conseguente a limitazione lavorativa dipendente da licenziamento, risoluzione del contratto, riduzione di orario di lavoro, chiusura o sospensione dell’attività, anche temporanea, riduzione di assunzioni stagionali o intermittenti. Considerati i caratteri di urgenza della misura nazionale, sarà sufficiente presentare un’autocertificazione che attesti la sussistenza dei criteri: i Comune verificherà successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune, compilando i campi proposti dal programma, a partire dalle ore 9:30 di domani. In caso di comprovata impossibilità da parte dell’utente di compilare la domanda per via telematica, ci si potrà rivolgere al 334 6643122, tutti i giorni dalle 9 alle 13 (esclusi i giorni festivi), o fisicamente nei punti internet del Centro giovani (lunedì, martedì e giovedì dalle 15.30 alle ore 17.30); al Quartiere Porta a Terra (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12; il mercoledì anche dalle 15.30 alle ore 17.30); all’Urp del Comune (il lunedì dalle 9.30 alle 12, il mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30); al Quartiere Riotorto due giorni a settimana e con orario affisso giornalmente all’albo della Delegazione Comunale. L’assistenza telefonica sarà disponibile già da domani, martedì 15 dicembre, mentre gli sportelli fisici saranno attivi a partire da mercoledì 16 dicembre esclusi i giorni festivi.

Il valore del contributo è determinato in multipli di 50 euro sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare: 50 euro per i nuclei composti da una sola persona; 100 euro per i nuclei composti da due persone; 150 euro per i nuclei composti da tre persone; 200 euro per i nuclei composti da quattro e più persone. L’erogazione dell’importo avviene tramite accredito su conto corrente.