Circolo Pattinatori, vittoria sul Siena per gli Under 13. Ritiro dal campionato per gli Under 17

GROSSETO – Weekend da incorniciare per la formazione Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto Bora Bora che ha ripreso il campionato con una netta affermazione a spese del Siena Hockey (9-2). I bianconeri ospiti sono riusciti a rispondere al gol iniziale di Francesco Masetti (mattatore della partita con sei segnature) con una rete di Tommaso Fantini. Dopo il raddoppio di Masetti, però, il match non ha avuto più storia. Leo Balducci ha firmato il 3-1 con il quale si è chiuso il primo tempo, poi nella ripresa i biancorossi di Pablo Saavedra sono volati fino al 9-1, prima del secondo gol senese a 14 secondi dalla sirena. Gli Under 13 grossetani nel prossimo fine settimana osserveranno il turno di riposo e quindi torneranno in pista a gennaio.

Bora Bora Grosseto-Siena Hockey 9-2

BORA BORA GROSSETO: Croci, Caselli; Turbanti (1), Lorenzo Balducci (1), Dervishi (1), Nicholas Balducci, Francesco Masetti (6). All. Pablo Saavedra.

SIENA: Barsi; Berni, Fabbri, Fantini (2), Capocchi, Grassi, Mattei, Malventi. All. Lorenzo Sabatelli.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

Una notizia negativa invece per un’altra rosa giovanile del Circolo Pattinatori Grosseto, che ha comunicato ad Alberto Aloisi, responsabile del settore giovanile del comitato regionale Fisr Toscana Liguria “l’impossibilità a proseguire la disputa delle gare del campionato Under 17”. Il presidente Stefano Osti ha motivato la dolorosa decisione con “l’accertata carenza numerica dei giovani atleti a disposizione, nonché dell’impossibilità a parteciparvi di coloro che sono nella rosa della squadra Under 15”.