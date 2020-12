Centro anziani, il Comune rinnova la convenzione con l’associazione Ciasa

PIOMBINO – Rinnovata la convenzione con l’associazione di promozione sociale Ciasa per la gestione del Centro anziani di Piombino: l’associazione gestisce il centro con importanti risultati, per questo il Comune ha deciso di confermare l’affidamento per altri sei anni.

“Alla luce dell’ottimo lavoro svolto – commenta Simona Cresci, assessore all’Associazionismo -, degli ingenti investimenti messi in campo e dei risultati ottenuti dagli attuali gestori abbiamo deciso di proseguire la collaborazione. Negli anni, l’associazione ha dimostrato di gestire il centro in modo virtuoso e di essere in grado di offrire servizi di alto livello ai cittadini che lo frequentano.

L’associazione Ciasa, inoltre, ha instaurato fruttuose collaborazioni con molte realtà del territorio che hanno generato servizi utili per i cittadini più anziani, per la loro integrazione con le nuove generazioni e per la promozione del long life learning. Il Ciasa, negli anni, è diventato un punto di riferimento per la comunità che abbiamo voluto continuare a supportare mantenendone l’attuale gestione”.