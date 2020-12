Bonus baby-sitting per i lavoratori autonomi: al via le domande

GROSSETO – “L’Inps, con il messaggio 4678/2020, ha comunicato il rilascio della procedura per le domande di bonus baby-sitting per i lavoratori autonomi delle cosiddette zone rosse, tra cui la Regione Toscana”, a darne notizia Epaca Coldiretti.

“L’articolo 14 del decreto-legge 149/2020 – spiega Epaca – prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di mille euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (cosiddette zone rosse) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori come sopra individuati.

Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

E’ obbligatorio il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola” concludono da Epaca Coldiretti.

