Amministrative2021, Rifondazione comunista: «Sì a alleanze anche con Pd a M5s, ma con il nostro simbolo»

GROSSETO – “Rifondazione comunista alle elezioni comunali di Grosseto con il proprio simbolo” annuncia il Circolo di Rifondazione comunista di Grosseto.

“Ben vengano le coalizioni, aggregazioni o alleanze tra partiti di sinistra – proseguono da Rc -, ben consapevoli del fatto che se vogliamo davvero coltivare il terreno fertile dove fare nascere un vero cambiamento per Grosseto non può essere evitato in nessun modo il tentativo di sedersi allo stesso tavolo. Per questo vogliamo continuare a lavorare con Sinistra italiana e con Sinistra civica ecologista, ma siamo pronti a collaborare con chiunque ci cercherà: dal Pci a Potere al popolo, dal Pd al M5s.

Guardiamo anche con interesse all’esperienza di Grosseto Città aperta, e comunque tutti coloro che abbiano interesse a confrontarsi su programmi e contenuti.

Su questo, come Rifondazione comunista, vogliamo lavorare mettendo davanti l’interesse generale a quello di bandiera. La scadenza elettorale è vicina: occorre perciò già iniziare a lavorare su quale sia il modo migliore ed efficace per sconfiggere la destra, ribadendo il fatto che ciò può avvenire soltanto con la volontà di dialogo.

Per questo dobbiamo collaborare nonostante le differenze che ognuna delle nostre formazioni porta con sé, senza però cadere nella trappola della solite liste di sinistra generalista che spesso hanno disorientato i nostri potenziali elettori che spesso non riuscivano a capire dove erano collocati i propri partiti di appartenenza – concludono da Rifondazione comunista -. Chi non vuole vedere il simbolo del proprio partito sulla scheda elettorale? È perciò fondamentale che in qualsiasi lista si voglia fare siano inseriti i simboli dei nostri partiti”.