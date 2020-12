Ogni giorno un video per avvicinarsi al Natale: speranza e solidarietà corrono sul web

GAVORRANO – Con l’avvicinarsi del periodo natalizio la commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano intende trasmettere un messaggio di speranza e di solidarietà a tutta la comunità.

Grazie alla collaborazione e al lavoro delle associazioni presenti sul territorio, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, è stato realizzato un calendario dell’avvento web.

Ogni giorno a decorrere da domani 14 dicembre e fino al Natale, verrà pubblicato sulla pagina Facebook della Commissione un video con il messaggio di auguri che ogni singola associazione ha realizzato.

Il lavoro che è stato fatto è e vuole essere un segno di solidarietà, condivisione, e vicinanza ai cittadini: ma è anche la testimonianza della presenza di un forte spirito solidaristico che le associazioni presenti sul territorio hanno mostrato a tutta la comunità nel corso di questo periodo difficile per tutti noi.

“Un grazie di cuore – scrive il sindaco Andrea Biondi – quindi a Auser Gavorrano, Proloco Grilli, Proloco Gavorrano, Proloco Bivio Ravi e Potassa, Gente Comune, Associazione commercianti Bagno, Associazione commercianti Caldana, Associazione ristoratori, Ironmamme, Il Mandorlo, Amici della Piscina di Giuncarico, Gente Comune, Associazione Pattinaggio, Croce Rossa Gavorrano, Croce Rossa Ravi e Caldana, Officina Hermes, Basket le Rocce, Mutuo soccorso Caldana, VAB Gavorrano e Newfoundly Aics.

Sempre grazie al contributo delle associazioni in ogni frazione verranno allestiti dei piccoli addobbi natalizi in segno di speranza per il nuovo anno”.