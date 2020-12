“Le Nostre Radici”: l’iniziativa della pro loco a difesa della pineta e dell’ambiente va avanti

GROSSETO – Prosegue l’iniziativa della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare “Le Nostre Radici”, iniziata il 21 novembre, Ovvero la Giornata Nazionale degli Alberi, quando sono state coinvolte la scuola materna e primaria C. Collodi e la scuola secondaria G. Fattori di Marina di Grosseto i cui studenti, guidati dal corpo docente, hanno realizzato pannelli e disegni con tema gli alberi e la pineta ed ai quali è stato affidato un kit contenente terra, vasetti e pinoli che una volta germinati, saranno piantati il prossimo 21 novembre 2021 in un’area pubblica da concordare con l’Amministrazione Comunale di Grosseto.

In questa seconda fase l’artista brasiliano Wesley Alves Da Silva, in collaborazione con il Collettivo Clan di Grosseto, “riporterà in vita” con la sua opera site specific, un pino morto, simbolo del grave problema che affligge la nostra pineta. Un’opera in divenire, un’esperienza artistica che concentri i propri obbiettivi sulla presa di coscienza etica e politica e che ci auguriamo possa coinvolgere e responsabilizzare l’intera comunità.

Questa operazione troverà sponda in Brasile, dove l’artista grossetana Bianca Bencivenni sta portando avanti il proprio progetto in difesa della foresta amazzonica.

Nel periodo della manifestazione, che si svolgerà a Marina di Grosseto in via della Chiesa di San Rocco, verranno proiettati video inerenti al tema, distribuito materiale informativo e didattico, organizzate visite in pineta con esperte guide ambientali e piccoli eventi culturali, nei limiti imposti dai dpcm.

Le Nostre Radici vuole essere un laboratorio aperto per la salvaguardia delle pinete litoranee, nostro patrimonio storico, culturale, ecologico, paesaggistico, economico.