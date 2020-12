La Pallamano Follonica riparte con una vittoria, battuto il Modula Casalgrande

FOLLONICA – Dopo 48 giorni la Pallamano Follonica torna in campo e riprende da dove aveva lasciato, con una vittoria per 30 a 26 contro un ottimo Modula Casalgrande.

La squadra emiliana scesa in Maremma per fare risultato ha messo per lunghi tratti in difficoltà la squadra del golfo.

La differenza l’hanno fatta i singoli Tommaso Pesci con undici reti, seguito da Yari Zucca e Ramadan Ramanovsky con otto centri ciascuno: una vera potenza di fuoco in tre giocatori difficili da arginare. Il resto sono state le parate di Facundo Garcia, il muro in difesa di Maiella, e la freschezza dei ragazzi del vivaio follonichese.

Adesso giusto il tempo di tirare il fiato che lunedì alle 16 arriva al Palagolfo il Verdeazzurro Sassari per il recupero della partita rinviata per Covid.

Raggiunto telefonicamente, il presidente Antonino Vella ha detto di aver sofferto ancora una volta, ma che questo gruppo di ragazzi non finisce mai di stupirlo e che tutti gli appassionati di pallamano di Follonica sono fieri di quello che stanno facendo; per chiudere ancora un grazie a tutto lo staff dirigenziale che gestisce i protocolli Covid con esemplare dedizione.