La Maremma piange l’ex consigliere comunale: «Si è sempre impegnato per la comunità»

CAPALBIO – Capalbio piange Luciano Piccolotti, ex consigliere comunale della cittadina, e l’ex sindaco Luigi Bellumori lo ricorda inviando una lettera all’amico (nella foto Piccolotti è l’ultimo a destra).

“Luciano iniziava qui a Capalbio Scalo al Centro Civico di fronte a tanti Cittadini e con Pier Francavilla e Flavio Barile (mediatori del dibattito) la nostra esperienza di politica locale per la legislatura 2014-2019 seppur vissuta da due punti di vista diversi – racconta – Per 5 anni sei stato consigliere attivo al servizio della nostra Comunità. Un gran pungolo direi ma non ho mai considerato che ci fosse un fatto personale”.

“Insieme – prosegue – abbiamo condiviso, pur se da posizioni differenti un’esperienza positiva come alla fine l’hai giudicato anche tu. Riconosciuto da tutti come una persona libera, aperta, hai sempre vissuto la politica come un modo per impegnarsi positivamente per il bene comune. Un rapporto improntato al rispetto, al dialogo costruttivo e ad una personale amicizia della quale ti sono grato. Hai dedicato le tue energie all’assolvimento del compito cui i nostri concittadini ti avevano delegato. L’hai fatto a mio avviso con la semplicità e genuinità che ti appartenevano, con coraggio e sobrietà e con una sana dignità e un rispetto per le Istituzioni”.

“Conservo ancora le tue mail – conclude Bellumori – i messaggi e anche le spigolose critiche. Ti sono grato perché sapere di aver avuto anche il tuo controllo vigile, attento e libero nel pensiero di sicuro ha evitato che facessi errori. Un abbraccio commosso Luciano perché la malattia troppo velocemente ti ha strappato al caro affetto di tua figlia, della tua compagna e della tua famiglia. Continua le tue battaglie di libertà con giudizio, veglia su i tuoi cari e su tutti noi. Che la terra ti sia lieve”.