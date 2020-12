Coronavirus, undici nuovi positivi in provincia di Grosseto. 33 guariti

GROSSETO – Undici nuovi positivi oggi in Maremma e 33 guariti. Salgono così a 520 i positivi in carico. 531 invece i tamponi effettuati oggi, mentre sono 59 i nuovi positivi nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

Tra i nuovi positivi due rientrano nella fascia tra i 19 e i 34 abbi, uno tra i 35 e i 49 e altrettanti tra i 50 e i 64, quattro tra i 65 e i 79 anni e infine tre oltre gli 80 anni. la tendenza nell’ultima settimana è più o meno stabile: si è passati da un minimo di due martedì, ad un massimo di undici nella giornata di oggi.

A Grosseto cinque i nuovi casi, tre a Roccastrada, due a Orbetello e uno a Gavorrano. 31 i ricoverati al Misericordia, 12 in terapia intensiva. 1163 le persone in quarantena in quanto contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 59 Provincia di Arezzo 34 Provincia di Siena 13 Provincia di Grosseto 11 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo – 6 9 10 4 5 Grosseto 0 2 1 1 4 3 Siena 1 3 2 4 2 1 Totale ASL TSE 1 11 12 15 10 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedi 07/122020 Martedi 08/12/20 Mercoledì 09/12/20 Giovedì 10/12/20 Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Arezzo 16 6 24 27 56 23 34 Siena 13 4 22 16 28 26 13 Grosseto 5 2 10 9 10 7 11 Totale Asl Tse 34 13 54 54 95 59 59

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Gavorrano 1 Grosseto 5 Orbetello 2 Roccastrada 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 76 TI San Donato Arezzo 21 TI Nottola 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 31 TI Misericordia Grosseto 12

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 668 Provincia di Siena 612 Provincia di Grosseto 531

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 854 Provincia di Siena 494 Provincia di Grosseto 520

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 613 Provincia di Siena 331 Provincia di Grosseto 445

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2028 Provincia di Siena 1536 Provincia di Grosseto 1163

Guariti Provincia di Arezzo 45 Provincia di Siena 27 Provincia di Grosseto 33