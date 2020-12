Coronavirus, altri 484 morti in Italia. In calo ricoveri e terapie intensive, i nuovi contagi sono 17.938

GROSSETO – Sono 17.938 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nella giornata di domenica 13 dicembre in provincia di Grosseto. Ieri i casi in più erano stati 19.903. Ancora alto il numero dei morti, 484, mentre ieri erano stati 649. Sempre più drammatico il numero delle vittime: 64.520 sono le persone decedute a causa del Covid. Aumentano, fortunatamente, anche le persone guarite o dimesse: sono 1.093.161 complessivamente, 16.270 più di ieri. Gli attuali positivi sono 686.031 , 1.183 in più.

In calo i tamponi, che sono stati 152.697, ovvero 43.742 in meno rispetto a ieri quando erano stati 196.439. Per un tasso di positività pari al 11,7% .

Le buone notizie riguardano i ricoveri, 331 in meno (27.735 in totale); in calo anche le perosne in terapia intensiva, 3158 (ovvero 41 meno rispetto a quelli di sabato).