Boccardi riporta il sorriso, e tre punti d’oro, in casa biancorossa

GORGONZOLA – Alla fine ci pensa Pippo Boccardi a mettere critiche e polemiche a tacere. Lo fa nel migliore dei modi, con un rasoterra incrociato alla Boccardi al 27’ del primo tempo, affondando la difesa della Giana Erminio e riportando in Maremma tre punti d’oro per ricominciare la cavalcata verso la salvezza.

Foto Sandro Niboli – As Giana

Fuori Pedrini per squalifica e Campeol per infortunio, mister Magrini si affida ancora al 4312: Barosi tra i pali, solita difesa con Ciolli-Gorelli centrali, Polidori a destra e Raimo a sinistra. Fratini davanti alla difesa con Sersanti e Kraja mezz’ali e Sicurella trequartista, dietro a Galligani e Boccardi. Partono forte i padroni di casa che dopo appena tre minuti si fanno vedere dalle parti di Barosi con un colpo di testa che finisce di poco sul fondo. Risponde Galligani, dopo pochi minuti, che riceve un pallone conquistato da Kraja, entra in area e prova a mettere in mezzo con un pallonetto scavalcando Zanellati che, alla fine dell’azione, devia in angolo un tiro di Kraja. Al ventesimo sono ancora i biancorossi a sfiorare il vantaggio con la discesa di Galligani che dal limite sinistro scarica un diagonale rasoterra che esce di poco alla sinistra del portiere della Giana. Al 27’ Boccardi si allarga sulla destra, entra in area ed esplode un diagonale sul secondo palo che trafigge Zanellati per il vantaggio del Grifone. Nella ripresa i padroni di casa cercano di aumentare il ritmo, ma il Grosseto chiude bene e non rinuncia a giocare. Al 26’ st Russo, appena entrato, conquista una punizione: batte Vrdoljak e sulla respinta della difesa Sersanti prova il tiro che finisce alto sopra la traversa. A dieci minuti dalla fine ci prova De Maria da calcio d’angolo, ma Barosi esce sicuro e in tuffo respinge. Ancora De Maria ci prova a tre minuti dalla fine, su punizione, ma il suo tiro finisce a lato senza creare problemi ai biancorossi. Al 90esimo Perna, su lancio da centrocampo, si trova a tu per tu con Barosi ma spreca l’occasione più ghiotta della gara. Il Grosseto difende il risultato con ordine e torna a casa con tre punti importantissimi, dopo un periodo molto sfortunato.

GIANA ERMINIO-GROSSETO 0-1

GIANA ERMINIO: Zanellati, Marchetti, Bonalumi, Montesano, Rossini, Maltese (16’ st Capano), Dalla Bona (16’ st Palazzolo), Pinto, Zugaro (33’ st De Maria), Perna, Di Maira (10’ Corti). A disposizione: Acerbis, D’Aniello, Barazzetta, Finardi, Benatti, D’Ausilio, Pirola. All. Brevi.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Ciolli, Gorelli, Raimo, Fratini (15’ st Vrdoljak), Sersanti (30’ st Simeoni), Kraja (15’ st Cretella), Sicurella (15’ st Kalaj), Boccardi, Galligani (24’ st Russo). A disposizione: Antonino, Consonni, Pierangioli, Moscati, Scaffidi, Manicone. All. Magrini

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (Torresan e Zampese di Bassano del Grappa).

RETE: 27’ Boccardi.

RECUPERO: 2’ pt; 3’ st.