Arrivano gli open day all’istituto comprensivo Giovanni Pascoli: ecco il calendario

GROSSETO – L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli Grosseto 2” con sede in piazza Fratelli Rosselli (anche conosciuta come “piazza della Vasca”), ha stilato il calendario degli Open Day riguardanti i propri plessi. Tramite incontri online, sarà quindi possibile conoscere la Secondaria di Primo grado, le due scuole dell’Infanzia e le tre scuole della Primaria che appartengono all’Istituto, dislocati in varie zone della città e nelle aree limitrofe di Vallerotana e Roselle. Attualmente retto dal Dirigente Angelo Salvatore Costarella e in precedenza guidato dalla Dirigente Laura Superchi, l’Istituto si caratterizza per la qualità del proprio standard progettuale educativo, ritenuto storicamente di eccellenza.

I visitatori interessati avranno la possibilità di entrare virtualmente nelle aule dei vari plessi, di conoscere gli insegnanti curricolari e di essere messi al corrente riguardo l’offerta didattica e formativa, proposta nei vari ordini di scuola.

Tutti gli Open Day si svolgeranno tramite l’applicazione Meet della piattaforma Google Suite adottata dall’Istituto.

Per partecipare alle live delle varie giornate, è necessario prenotare attraverso i link di accesso che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, alla pagina: https://comprensivo2gr.edu.it/open-day/

Contestualmente all’iscrizione, gli interessati dovranno compilare un questionario e comunicare il proprio indirizzo e-mail, indispensabile per ricevere con congruo anticipo il link Meet personale che permetterà loro di effettuare l’accesso al tour virtuale, alla data e all’ora prescelta.

Le date degli Open Day sono le seguenti:

Scuola Secondaria di Primo grado (Piazza Rosselli): mercoledì 16 dicembre, ore 17.00 e mercoledì 13 gennaio, ore 16.30;

Scuola Primaria (via Mazzini): venerdì 18 dicembre, ore 15.30 e martedì 12 gennaio, ore 15.30;

Scuola Primaria (via Anco Marzio): giovedì 17 dicembre, ore 17.00 e lunedì 11 gennaio, ore 17.00;

Scuola Primaria (Roselle): giovedì 17 dicembre, ore 15.30 e lunedì 11 gennaio, ore 15.30;

Scuola d’Infanzia (via Mazzini): venerdì 18 dicembre, ore 16.30 e martedì 12 gennaio, ore 16.30;

Scuola d’Infanzia (Vallerotana): mercoledì 16 dicembre, ore 16.00 e giovedì 14 gennaio, ore 16.30.

Per richiedere ulteriori informazioni, contattare il numero 0564-22132, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo: gric829001@istruzione.it.