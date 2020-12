Zona arancione in Toscana, Confesercenti critica: «Colpo di grazia per bar e ristoranti»

GROSSETO – «La Toscana in zona arancione rischia di essere il colpo di grazia per la nostra regione e per un settore che ha rispettato sempre le regole sanitarie adeguandosi ad ogni protocollo di sicurezza» la Fiepet Confesercenti è fortemente critica rispetto alla decisione del Governo di non passare la nostra regione in zona gialla.

La regola dei 14 giorni potrebbe essere tranquillamente superata. Anche perché i dati evidenziano una chiara diminuzione nei nuovi contagi, oltre ad una aumentata capacità di posti letti della nostra sanità.

Anche per questo Confesercenti chiede immediatamente «alla Regione un tavolo di emergenza per capire cosa fare subito per le imprese della ristorazione e per permettergli di lavorare. Il Governo deve fare la cosa giusta: ossia deve avere il coraggio di fare le scelte giuste per un settore che rischia di non rialzarsi più».