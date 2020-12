Trasferta toscana per il Follonica Gavorrano contro la peggio classificata Pianese

BAGNO DI GAVORRANO – Accantonata la sfida infinita con l’Aquila Montevarchi a data da destinarsi, il Follonica Gavorrano si prepara a scendere in campo contro la Pianese, per la settima di campionato. Gara non insormontabile sulla carta per i biancorossoblù contro un rivale inferiore a loro di due punti ma che si gioverà del fattore campo.

Per il team di mister Favarin è il ritorno all’agonismo dopo circa un mese di stop forzato per impedimenti correlati al Coronavirus; regolari comunque gli allenamenti in casa maremmana, mentre non si registra nessun recente movimento di mercato. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Comunale di Piancastagnaio.

Il programma e gli arbitri della 7a giornata del girone E:

Flaminia-Grassina (Menicucci di Lanciano)

Ostia Mare Lidocalcio-Cannara (Fichera di Milano)

Pianese-Follonica Gavorrano (Pezzopane di L’Aquila)

Siena-Montespaccato (Gauzolino di Torino)

Sinalunghese-Lornano Badesse (Peletti di Crema)

Tiferno Lerchi-Sangiovannese (Verrocchi di Sulmona)

Trastevere-Sporting Trestina (Diop di Treviglio)