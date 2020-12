Serie D, posticipata a mercoledì prossimo Pianese-Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Arriva a meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio il rinvio della partita dei biancorossoblù, stavolta con una data già concordata. “L’incontro di campionato tra Us Pianese ed Us Follonica Gavorrano – ha diramato la società maremmana – è stato rinviato per l’accertata indisponibilità ad effettuare i test previsti. Lo stesso verrà disputato mercoledì 16 dicembre alle ore 14,30 come accordo tra le due società”.