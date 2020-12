Rocca Silvana al 144esimo posto tra i uoghi del Fai. C’è ancora tempo per votare

SELVENA – «A distanza di sette mesi dall’articolo sul Giunco, su Rocca Silvana di Selvena, in occasione allora delle preparazione alla giornata del Fai di primavera, lo scopo prefissatoci è stato raggiunto» a dirlo è Nedo Balocchi.

«Su più di 36.000 luoghi su cui l’attenzione è caduta quest’anno per la campagna nazionale del Fondo Ambiente Italiano, il castello Aldobrandesco di Selvena ha ottenuto al momento, a pochi giorni al termine del censimento, il 15 di dicembre, 2065 voti che lo collocano al 144mo posto».

«Una posizione lusinghiera che ha un duplice valore: il primo di offrire visibilità nazionale e internazionale ad un sito magico, con più di mille anni di storia, un luogo già prescelto per la sua valenza economico estrattiva, in periodo etrusco, romano e longobardo, in cui le vicende significative hanno evidenziato una cultura, agricolo-mineraria, che ha contribuito ad una propria identità della gente di Selvena» prosegue Balocchi.

«Il secondo sicuramente ambizioso, aver raggiunto la possibilità, da regolamento del FAI, di poter partecipare al bando, avendo superato 2000 voti, per possibili interventi di restauro di cui necessita per non perdere le sue uniche ed ultime peculiarità. Salvaguardare le sue mura, i suoi spazi affascinanti in riserva naturalistica e parco minerario, e farvi confluire quanti amino l’arte, l’ambiente ed il folklore specchio di secoli di convivenza ed integrazione tra ambiente ed uomo».

«Grazie ad un flusso di preferenze, pur con i condizionamenti che da mesi ci costringono a forti limitazioni, la Rocca domina ancora in modo deciso, arrogante, la vallata e colpisce di sghembo i visitatori che con il loro tam tam sui social hanno permesso un risultato insperato. Un ulteriore lieto evento di cui siamo orgogliosi essendo, essa, un simbolo. Una gioia averla comparata a itanti bellissimi castelli e luoghi del Bel Paese, averle dato ancora, con determinazione, visibilità ed apprezzamento. Ringrazio IlGiunco per averci dato un grande aiuto».

Per votare Rocca Silvana tra i luoghi del cuore si può andare sul sito del Fai o cliccare QUI