Raccolta alimentare per le persone bisognose: l’iniziativa della contrade del paese

CASTEL DEL PIANO – In vista del Natale le quattro contrade di Castel del Piano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Misericordia e la parrocchia, promuovono una racconta alimentare che durerà da qui fino al Natale.

Così, come durante il primo lock down, il paese di Castel del Piano si mostra solidale con chi ha più bisogno in questi periodi difficili.

Le quattro contrade si faranno portavoce con i propri contradaioli affinché partecipino e lascino all’interno delle proprie sedi, e dei negozi che decideranno di partecipare a questa iniziativa, i generi di prima necessità che verranno poi raccolti e con la collaborazione della Misericordia e della parrocchia distribuiti a chi ne avrà bisogno.

Ogni contrada comunicherà ai propri contradaioli le date in cui le sedi saranno aperte per poter lasciare i generi alimentari.