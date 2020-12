Open day al Sias sportivo Fossombroni: tre giorni di incontri online per i futuri studenti

GROSSETO – Il Sias sportivo Fossombroni di Grosseto non si fa scoraggiare dall’ impossibilità di svolgere incontri in presenza, consapevole dell’importanza della studio per la formazione dei cittadini di domani, e non risparmia energie ed iniziative per far conoscere le proprie potenzialità e opportunità.

Questo periodo che precede di poco la scadenza entro cui provvedere all’iscrizioni degli studenti agli istituti secondari di secondo grado è particolarmente propizio. Soltanto una scelta consapevole, condivisa fra allievi e genitori, garantisce a loro, un percorso di soddisfazioni, all’Istituto, il miglioramento dello standard raggiunto.

Le motivazioni per riuscire, nello sport come nella vita, sono fondamentali. L’indirizzo sportivo, quanto mai convinto di questo assunto, si è prontamente attivato con tutte le sue unità.

I professori Amedeo Gabrielli, Roberto Bisti, Giovanni Castelli, Gabriella Corzani, Alessia Gioè, Mariana Laukova, Sara Machetti, Silvia Madioni, Monica Mazzilli, Pierattoni Mirko, Alessandro Pistolesi, Stefano Rosini, Francesco Rustici , hanno stilato un calendario di quattro giornate in cui, in tre orari distinti, sarà possibile collegarsi a distanza nel numero massimo di 25 utenti per seduta.

Parteciperanno anche Lino Luciani, Maurizio Zaccherotti, Alessandro Sferrazza esperti rispettivamente di baseball, di sport in acque chiuse e libere e wind surf che, da tempo, contribuiscono ad arricchire la già ampia offerta didattica.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 13, 17 e 20 dicembre alle ore 15.30, 16.30 e 17.30.

Per il giorno 14 dicembre è previsto anche un laboratorio sportivo con la stessa cadenza oraria e limite di collegamenti cui si potrà partecipare, previa prenotazione, da farsi seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’ istituto www.isisfossombroni.edu.it nella sezione “orientamento”.

Questo progetto si concluderà il 22 dicembre 2020, con la prima diretta facebook.