Mateo e Varela non bastano, Atlante Grosseto beffato nel finale dall’Arpi Nova

GROSSETO – Amara anche la decima giornata di campionato per l’Atlante Grosseto, beffato 4-2 dalla padrona di casa Arpi Nova. Una trasferta non insormontabile sulla carta per i biancorossi, che però hanno pagato qualche errore di troppo all’inizio e sprecato incredibilmente nel finale, quando sembravano poter far loro l’intera posta in palio.

Nel primo tempo botta e risposta fra Morganti e Mateo. Nella ripresa chance per entrambe fino al 14′, col vantaggio dei grossetani con Varela. Maremmani più volte in attacco, ma sono tre le palle gol nitide sbagliate a porta sguarnita. Altre due chance per il team di mister Izzo, con il pallone che finisce addosso al portiere rivale. Al 18′ Ceccarini ripristina gli equilibri ma i locali non si fermano, portandosi in vantaggio con Pinzi. Gloria anche per De Gennaro, che fissa il risultato sul 4-2.