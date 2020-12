Mascherine gratuite: prosegue il ritiro con il sistema drive-through

GROSSETO – Prosegue la distribuzione delle mascherine gratuite ai cittadini di Grosseto. Il prossimo appuntamento è per domani (domenica 13 dicembre) dalle 9 alle 13, sempre con il sistema drive-through, nei parcheggi dei centri commerciali Aurelia Antica e Maremà e in piazza Barsanti. Le mascherine vengono distribuite una sola volta per nucleo familiare. La consegna avviene esclusivamente in macchina.

A consegnarle in città sono la Pro loco, le associazioni di volontariato Cri, Misericordia, Vab, Grifone, La Racchetta, Cisom e associazione Polizia di Stato coordinate dalla Protezione civile.

Le frazioni e il territorio aperto saranno invece raggiunti dalle Pro loco e dalle associazioni di Controllo del vicinato.

A disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi di consegna a causa della quarantena, perché anziane, sole o con disabilità o problemi di mobilità, è attivo il numero di telefono Info-Covid 0564-488242 (dal lunedì alla domenica alle 8.30 alle 13.30) oppure 0564-488237 (il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17) attraverso cui prenotare le proprie mascherine che – nei giorni successivi – saranno consegnate a domicilio dai volontari o dalla Protezione civile stessa.