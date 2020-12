La Vab chiede aiuto alla cittadinanza: «Servono fondi e nuovi volontari per continuare la nostra attività»

GAVORRANO – A quasi un anno dalla fondazione del comitato locale, la Vab Gavorrano lancia una campagna di sostegno e cerca nuovi volontari.

La Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) Gavorrano è, infatti, costituita interamente da volontari che, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, hanno come obiettivo quello di svolgere attività indispensabili per la comunità.

«Siamo quasi a un anno dall’inizio della nostra avventura sul territorio di Gavorrano – spiegano -. Fin dall’inizio siamo stati messi a dura prova con l’emergenza Covid-19, le operazioni di Protezione Civile e nel periodo estivo, con la lotta agli incendi boschivi. Ci autogestiamo economicamente, ma adesso chiediamo un aiuto alla popolazione per permetterci di continuare a svolgere le nostre attività al meglio».

È possibile dare un contributo economico per sostenere l’associazione nell’acquisto e nel mantenimento di attrezzature e mezzi, fondamentali per la sua attività, attraverso una donazione sul seguente conto corrente: Iban IT13X0306909606100000019223 indicando come causale “Donazione Vab Gavorrano”.

L’associazione cerca inoltre persone che hanno voglia di offrire un aiuto concreto alla propria comunità, dedicando gratuitamente una parte del proprio tempo libero. «Si tratta di un modo diverso ma ugualmente importante di sentirsi utili e di dar vita ad un servizio prezioso per la collettività. Quello che chiediamo non è molto: non sono necessarie conoscenze pratiche particolari, mentre è sufficiente l’impegno e la voglia di mettersi in gioco per il bene comune».

Per informazioni rivolgersi al 351-6206334 o gavorrano@vab.it.