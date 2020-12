La proposta di Lynn: «Scontiamo l’Iva sugli assorbenti nelle farmacie comunali»

FOLLONICA – “Ai fini fiscali lo Stato li considera alla stregua dei beni di lusso. Noi crediamo di no, e in occasione del prossimo Consiglio comunale, che voterà il bilancio delle farmacie comunali di Follonica, proporremo una mozione per scontare l’Iva sugli assorbenti quale atto di civiltà e vicinanza al mondo femminile”, scrive, in una nota, il consigliere Charlie Lynn della lista civica Massimo Di Giacinto sindaco.

“Un atto simbolico – prosegue -, forse è vero, ma un messaggio chiaro alla Regione Toscana che si faccia carico di conferire con lo Stato affinché venga cambiato il regime fiscale degli assorbenti.

Considerato che i bilanci delle farmacie comunali di Follonica sono in abbondante utile, non crediamo possano esserci problemi a far passare il provvedimento.

La nostra non è un’iniziativa isolata, al contrario abbiamo preso spunto dal comune di Guardistallo in provincia di Pisa dove il sindaco per primo ha applicato lo sconto Iva sugli assorbenti presso la locale farmacia comunale.

L’auspicio è che questa sia anche l’occasione per stimolare una riflessione sul sistema fiscale e sul regime Iva che non può essere considerato dallo Stato un mero strumento per fare cassa.

La società cambia alla velocità della luce e beni che prima venivano considerati di lusso oggi non lo sono più e devono essere tassati in maniera agevolata – conclude -.Una battaglia di civiltà a tutela delle donne e dei loro bisogni”.