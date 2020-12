In arrivo un milione e 300 mila euro per le attività artigianali e commerciali dei piccoli comuni

GROSSETO – «Stanno arrivando un milione e 332.484 euro per le attività artigianali e commerciali dei piccoli comuni della provincia di Grosseto» a dirlo è l’onorevole Luca Migliorino del Movimento 5 Stelle.

«Si tratta di un contributo medio di 142 mila euro per i comuni tra i 3.000 e 5.000 abitanti. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che dispone l’erogazione, nel triennio 2020-2022, di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne. Un contributo fondamentale anche per i piccoli comuni della provincia di Grosseto che lo riceveranno».

«Le risorse potranno essere usate dai comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l’impatto negativo causato dal Covid. Nel concreto stiamo parlando di una platea di 3.101 comuni in tutta Italia, per una popolazione complessiva di oltre 4,1 milioni di persone compresi 14 comuni nella provincia di Grosseto. Il contributo medio si attesta sui 43 mila euro per un comune con meno di mille abitanti, 71 mila euro per i Comuni delle fasce intermedie (tra 1000 e 2000 abitanti), 100 mila euro (tra 2mila e 3mila abitanti), 142 mila euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 5mila abitanti» proseguono i cinquestelle.

«E’ un’ulteriore opportunità di sostegno concreto alle imprese artigianali e del commercio che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione, che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria. Queste risorse rappresentano un ulteriore passo in avanti per la rinascita dei piccoli comuni e dell’intero Paese».

DETTAGLIO COMUNI PROVINCIA DI GROSSETO :

• Arcidosso 154.383 euro

• Castel del Piano 170.009 euro

• Castell’Azzara 69.573 euro

• Campagnatico 97.961 euro

• Cinigiano 101.063 euro

• Isola Del Giglio 70.400 euro

• Montieri 62.779 euro

• Monterotondo Marittimo 66.856 euro

• Pitigliano 138.579 euro

• Roccalbegna 56.546 euro

• Santa Fiora 103.603 euro

• Seggiano 56.980 euro

• Semproniano 59.323 euro

• Sorano 124.429 euro