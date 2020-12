Il trombettista maremmano Andrea Lagi a X-factor suona insieme a Mika e Naip

FOLLONICA – A dispetto delle drammatiche condizioni che, in un anno eccezionalmente difficile, affliggono la categoria degli artisti, ancora una volta troppo dimenticati tra le numerose emergenze di cui questo paese soffre, arriva forte un segnale di incoraggiamento. Andrea Lagi, giovedì 10 dicembre ha nuovamente calcato uno dei palchi più seguiti di Italia, quello di X-Factor.

Assieme a Mauro Ottolini, direttamente richiesto da Mika per essere accompagnato a fianco di N.A.I.P. in occasione della finale della 14esima edizione, Andrea ha emozionato e fatto divertire il pubblico di X-factor con fluido swing.

Classe ’82, Andrea ha collezionato numerose collaborazioni e partecipazioni degne di nota, dal pop (Tiromancino, Jovanotti, Simona Molinari, Nick and the Nightfly, Morgan, fino al palco Sanremese a fianco di Raphael Gualazzi assieme all’Orchestra Ottovolante di Mauro Ottolini) al jazz (Umbria Jazz, Crossroads Jazz festival e Grey Cat Jazz Festival quest’anno).

“Fa piacere, oltre che per lui, per l’eccellenza che rappresenta assieme ai non pochi musicisti del territorio maremmano, che si fanno apprezzare anche oltre confine – commenta l’amico Massimo -. Fa piacere cogliere un segnale di speranza, in un momento in cui la musica, e le persone che la incarnano soprattutto, sembra subire un’impietosa sferzata. Ma la musica è questo: è speranza, è resilienza, è la voce del coraggio e della solidarietà che si rivolge anche a chi, in questo momento, soffre ancora il peso di un’esperienza difficile: ‘Non mollate mai'”.