Il grande cuore dei cittadini: nei negozi 400 “Regali sospesi” per le famiglie in difficoltà

PIOMBINO – Sono quattrocento i regali “sospesi” acquistati dai cittadini nei negozi aderenti che, dal 21 dicembre, saranno consegnati alle famiglie in difficoltà. Crescono i negozi aderenti: da ora è possibile lasciare un regalo sospeso anche alla cartolibreria Spagnuolo di Riotorto (via De Amicis 20).

“Siamo positivamente colpite dal successo di questa iniziativa – dichiarano Simona Cresci, assessore all’Associazionismo, e Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – e dalla solidarietà dimostrata dai nostri concittadini e non solo: l’iniziativa ha varcato i confini del Comune e sono arrivati regali da molte città della Toscana. Tutti questi doni saranno consegnati alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà, in particolare durante le festività natalizie. Una iniziativa finalizzata a far vivere a tutti i bambini un Natale il più possibile vicino alla normalità, nonostante la pandemia e le conseguenze economiche che ha causato. I cittadini hanno risposto subito in tantissimi dimostrando grande sensibilità come gli stessi titolari dei negozi aderenti che hanno donato i propri prodotti: grazie di cuore a tutti per la generosità”.

I regali sono stati suddivisi per fasce d’età e, a partire dal 21 dicembre, i volontari dell’associazione San Vincenzo de Paoli li distribuiranno alle famiglie individuate.

Chiunque voglia continuare a donare, potrà contribuire fino a domenica 20 dicembre acquistando un articolo in uno dei negozi aderenti (il Piccolo Mondo, Idealcasa, libreria La Fenice, librerie Coop, cartoleria Charlie, cartoleria Jolly, cartoleria Playtime e cartoleria Spagnuolo di Riotorto) e lasciarlo “in sospeso”: ad oggi, le fasce di età da zero a due anni e oltre i dieci anni sono quelle per cui c’è ancora necessità di doni.