Fuoristrada nella notte: la moglie non lo vede tornare e chiama la polizia. Trovato in una scarpata

CIVITELLA PAGANICO – La moglie non l’ha visto tornare a casa, e ha dato l’allarme alla polizia. da lì sono scattate le ricerche di un uomo di 66 anni. L’uomo ha sbandato con la propria auto, ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata. La chiamata al 113 di Siena è arrivata alle 2.30 di notte. A telefonare era la moglie dell’uomo, molto preoccupata perché non riusciva a rintracciare il marito. La coppia è residente a Siena.

L’uomo era sbarcato a Piombino alle 22, proveniente dall’Isola D’Elba, per tornare a casa e, dopo aver contattato la moglie, si era messo in viaggio alla volta di Siena. Subito sono scattate le ricerche della Polizia stradale di Siena e le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura per le ricerche ad ampio raggio, hanno messo in atto le procedure per localizzare l’auto con il Gps.

Dai primi accertamenti il sistema ha localizzato la macchina nel comune di Follonica intorno alle ore 22.10 ,e da quell’orario mai più monitorato. Verificato che non vi erano stati incidenti stradali ove fosse coinvolto l’uomo, il poliziotto della centrale di Siena ha attivato le ricerche con il monitoraggio del cellulare.

Dal riscontro, è emerso che l’ultima cella agganciata indicava come probabile posizione, alle ore 4.47 circa, una località nel comune di Cinigiano, per cui è stata immediatamente interessata la Polstrada di Grosseto e i poliziotti del distaccamento di Arcidosso si sono messi a ricercare in quell’area. Dopo quasi un’ora di perlustrazione hanno individuato le tracce del veicolo nei pressi di Lampugnano nel comune di Civitella Paganico.

L’uomo era, infatti, finito fuori strada, per dinamiche ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa nella scarpata opposta al senso di marcia, nascosto nella fitta vegetazione e tra gli arbusti. L’uomo era in stato di evidente shock e ancora con le gambe incastrate all’interno del veicolo, ma vivo. A quel punto gli agenti hanno fatto intervenire il 118 e i Vigili del fuoco.

L’uomo, estratto vivo dall’abitacolo, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Siena per le cure del caso.