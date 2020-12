Due incidenti nella notte: auto fuori strada. Due feriti

GROSSETO – Due incidenti e due persone ferite la scorsa notte sulle strade della Maremma. Il primo incidente è avvenuto alle 3,52, sulla strada del Padule, nel comune di Castiglione della Pescai. A restare ferita una donna di 32 anni, di origine straniera. La donna è stata trasferita prima all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2, e questa mattina sarà trasferita al Cto per le fratture riportate al volto e per essere sottoposta ad un intervento maxilloffacciale.

Il secondo incidente è avvenuto alle 5,37 della mattina, nel comune di Civitella Paganico. A restare ferito un uomo di 66 anni, che, essendo da solo sulla strada, non è stato soccorso subito. Anche per questo l’uomo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito a Siena per accertamenti.