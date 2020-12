Coronavirus, in Maremma meno casi con più tamponi: i nuovi positivi sono sette. 69 i guariti

GROSSETO – Sette nuovi casi, un ricovero in meno, e 69 guariti: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Oggi, come detto, ci sono sette nuovi casi, tre in meno di ieri quando erano dieci. Diminuisce invece il numero di tamponi effettuati, che oggi è 591 (ieri 740).

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 06/12/2020 Lunedi 07/122020 Martedi 08/12/20 Mercoledì 09/12/20 Giovedì 10/12/20 Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Arezzo 45 16 6 24 27 56 23 Siena 17 13 4 22 16 28 26 Grosseto 28 5 2 10 9 10 7 Totale Asl Tse 90 34 13 54 54 95 59

69 i guariti (ieri 45). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 573 (ieri 626).

In Provincia di Grosseto non c’è nessun nuovo positivo nella fascia sino a 18 anni, tre nuovi casi in quella tra i 19 ai 34 anni, due nella fascia tra i 35 e i 49 anni, zero tra i 50 e i 64 anni, uno tra i 65 e i 79 anni e uno tra gli over 80.

Oggi si registrano due nuovi casi rispettivamente nel Comune di Grosseto, Castel del Piano e Roccastrada. Un nuovo positivo nel Comune di Gavorrano.

In calo i ricoveri, che sono 35 (uno in meno di ieri) e stabili le terapie intensive (12 come ieri) all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 59 nuovi positivi (ieri 95).

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 2 Gavorrano 1 Grosseto 2 Roccastrada 2

Casi per Provincia e totale Asl Toscana sud est

Nuovi casi Asl TSE 59 Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 26 Provincia di Grosseto 7 Extra USL 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1063 Provincia di Siena 738 Provincia di Grosseto 591

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 926 Provincia di Siena 521 Provincia di Grosseto 573

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 671 Provincia di Siena 347 Provincia di Grosseto 498

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2077 Provincia di Siena 1597 Provincia di Grosseto 1284