Coronavirus in Italia: 19.903 nuovi casi, 649 morti e 24.728 guariti

GROSSETO – 19.903 nuovi positivi al Coronavirus 649 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Crescono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano 18.727 (giovedì 16.999, mercoledì 12.756), ma aumentano anche i tamponi effettuati, che oggi sono 196.439 , mentre ieri erano 190.416 ( giovedì 171.586, mercoledì 118.475).

In diminuzione il numero di morti: oggi sono 649 (ieri erano 761, giovedì 867) per un totale pari a 64.036 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia

Sono 24.728 (ieri 24.169, giovedì 30.099) i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione (1.076.891) le persone che hanno superato il Coronavirus. Gli attuali positivi sono diminuiti di 5.475 persone (ieri -6.204, giovedì -13.988), rimanendo sotto quota 700mila.

Continua la riduzione del numero di ricoveri e terapie intensive: quelli ordinari sono 496 in meno (ieri -526, giovedì -565, mercoledì -428), per un totale di 28.066, mentre le terapie intensive sono 3.199 in tutto (-66, ieri -26, giovedì -29, mercoledì -25).