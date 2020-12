Circolo Pattinatori, derby in famiglia in serie cadetta. In pista anche gli Under 13

GROSSETO – La pista di via Mercurio ospita domenica pomeriggio alle 18 un incontro dal sapore storico, un derby in famiglia tra le due squadre del Circolo Pattinatori Grosseto iscritte al campionato di serie B. Nella terza giornata di ritorno del girone G di Coppa Italia (in realtà si tratta però della seconda uscita stagionale) i giovani della RRD, reduci dal pareggio sulla pista del Follonica (4-4), si confronteranno con i veterani dell’Alice Rappresentanza, che hanno esordito con un chiaro successo (12-5) a spese del Castiglione, con triplette di Salvadori e Nerozzi e le prime due reti di Polverini con la maglia del Grosseto.

Un duello probante per entrambi i quintetti: i ragazzi di Alessandro Brizzi, che hanno come obiettivo la crescita tecnica per un graduale inserimento nella prima squadra, metteranno il cuore in pista per fermare il gruppo di Filippo Guerrieri, favorito numero uno per il passaggio alla fase finale della manifestazione. RRD recupera Lorenzo Alfieri, che già lo scorso anno ha fatto qualche apparizione in serie B oltre ad essere il bomber dell’under 17 con 17 centri, mentre Alice, che deve fare ancora a meno di Borracelli, allunga la rosa con Luca Matassi, che ha scontato il turno di squalifica.

Le probabili formazioni. RRD: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Alfieri, Rosati, Bardini, Bianchi, Leonardo Ciupi, Casaburi. All. Alessando Brizzi. ALICE: Marinoni, Bruni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica

Riprende domenica anche il cammino delle formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto. I primi a tornare in pista dopo una lunga sospensione sono i ragazzi dell’Under 13 Bora Bora, allenata da Pablo Nelson Saavedra. I piccoli biancorossi si confrontano alle 11, sulla pista di via Mercurio, contro il Siena Hockey. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del successo dopo aver perso la gara d’esordio lo scorso 25 ottobre. I ragazzi di Saavedra si sono arresi (16-5) sulla pista del Viareggio Hockey, mentre i bianconeri di Lorenzo Sabatelli sono stati travolti (0-21) in casa dall’Hc Castiglione dell’ex biancorosso Gigi Brunelli.

La rosa del Bora Bora: Leonardo Balducci, Nicholas Balducci, Tancredi Betti, Filippo Caselli (portiere), Leonardo Convertiti Mann, Sergio Croci (portiere), Nikolas Dervishi, Daniele Fonti, Francesco Masetti, Aleksander Muntean, Lorenzo Turbanti. Per il confronto di domenica mattina saranno purtroppo assenti Betti, Convertiti Mann, Fonti e Muntean.