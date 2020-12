Auser aperta anche nel pomeriggio per la consegna delle mascherine e l’ascolto degli anziani

GROSSETO – Per venire incontro ai cittadini più anziani, nei molteplici bisogni che in questo periodo si manifestano più che in passato, Auser Grosseto – a partire dalla prossima settimana – apre la propria sede di Gorarella, in via Enrico De Nicola 19, non solo al mattino, dalle 9 alle 12 (dal lunedì al venerdì), ma anche nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 14,30 alle 16,30. In questi orari i volontari consegneranno le mascherine per conto della Protezione civile, ma non solo.

“Siamo pronti e formati anche per l’ascolto – spiega la presidente Vera Bartalucci – grazie al progetto Sportello sociale Auser, al quale tutti possono rivolgersi per ogni tipo di necessità”.

Il periodo che stiamo vivendo ha reso più difficoltoso lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Auser, impedendo, per esempio, la preparazione dei pasti nei centri o, più semplicemente, l’organizzazione del tempo libero di coloro che, storicamente, si rivolgono all’associazione.

Negli ultimi anni i vertici di Auser (la presidente Vera Bartalucci, il vice Mauro Brazzini e il coordinatore Franco Miglianti), grazie ai tanti volontari dell’associazione, sono riusciti a incrementare le attività e dare sostegno a un crescente numero di anziani. La distribuzione delle mascherine, l’accompagnamento per riscuotere la pensione o per il disbrigo di pratiche, così come la consegna a domicilio di spesa alimentare e farmaci, sono servizi che si attagliano ai nuovi bisogni della terza età all’epoca della pandemia e dei lockdown.

“In questo periodo – conclude il coordinatore Franco Miglianti – stiamo contattando telefonicamente tutti gli associati residenti nel comune di Grosseto, circa 1.200, rendendoci disponibili per qualsiasi necessità”. Auser è un’associazione che dal 1991 opera a Grosseto per sostenere gli anziani e favorire l’invecchiamento attivo