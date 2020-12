Un’altra big per il Circolo Pattinatori, sfida casalinga contro il Gsh Trissino

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox torna sabato sera sulla pista amica di via Mercurio (inizio alle 20,45, diretta su fisrtv.it) per misurarsi contro una delle big del campionato di serie A1, il Gsh Trissino.

La formazione veneta è una delle favorite per la conquista dello scudetto, anche se per il momento ha messo insieme solo 9 punti, frutto di tre vittorie (Monza, Scandiano, Valdagno) e altrettante sconfitte, contro Forte dei Marmi, Lodi e Sarzana. Il quintetto guidato da Nuno Resende arriva in Maremma dopo un successo nel derby con il Valdagno che può segnare una svolta nella stagione. Il Trissino si troverà però di fronte un Grosseto che, dopo il ko con il Correggio (dovuto ai quaranta giorni di inattività), ha disputato una grande partita sulla pista del Sarzana e sarà pronto a confermarsi, per cercare di tornare a muovere la classifica e tenere a distanza le dirette concorrenti per la salvezza.

Con la formazione al gran completo, che sta ritrovando la necessaria grinta e fiducia, Saavedra e compagni daranno il massimo per conquistare un risultato di prestigio, che darebbe ulteriori certezze in vista del posticipo televisivo di mercoledì prossimo a Breganze.

«Il Trissino visto mercoledì – sottolinea l’allenatore dell’Edilfox, Federico Paghi – mi è sembrato un quintetto in deciso recupero. La formazione veneto, più di noi, in questo momento sentirà di aver perso dei punti per strada. Con una partita in più, infatti, una squadra che vuole vincere lo scudetto ha tre solo tre punti in più di noi e per questo verrà a Grosseto molto agguerrita. In queste settimane ha avuto più modo di noi di lavorare, anche se la mia squadra ha fatto vedere buone cose a Sarzana, su una pista difficile, contro una squadra forte, in formissima, con ottimi elementi a disposizione».

«Penso che sarà una bella partita – prosegue – vorremmo cominciare a fare punti. Dico solo una cosa: preferisco affrontare ora, quando ancora devo recuperare la condizione, queste partite con le big, piuttosto che giocare contro dirette avversarie. Mi sta anche bene trovare il Trissino. Voglio vincere, tutti vogliamo vincere, i ragazzi non si sono abbattuti minimamente di fronte alle ultime due sconfitte ed anche io contribuisco a non farli abbattere. A Sarzana, al di là di quello è è il risultato finale, la gara è stata equilibrata fino agli ultimissimi minuti. Si spera di riuscire a fare grandi cose anche contro il Trissino. Quello che è importante è però farsi trovare pronti per le prossime partite contro formazioni che lottano insieme a noi per la salvezza».

«Con il Trissino – conclude Federico Paghi – dovremo giocare con un’attentissima difesa (che mi sembra non sia mai mancata, nemmeno contro il Correggio) e ripartenze rapide. Il Trissino concede abbastanza. Nella prima partita dopo la lunga sosta siamo schiantati fisicamente, cosa che a Sarzana non è successo. Vedo comunque che i ragazzi che sette giorni fa avevano sofferto tanto stanno recuperando, come D’Anna (che ha raggiunto a tre reti stagionali Fantozzi e Saavedra) ad esempio». E questo non può essere che di buon auspicio.

Mister Paghi ha convocato per la sfida con il Trissino Saitta, Bruni; Bardini, Battaglia, Buralli, D’Anna, Fantozzi, Paghi, Rodriguez, Saavedra.

Il programma dell’11esima giornata (sabato, ore 20,45): Wasken Lodi-Why Sport Lodi, GDS Forte dei Marmi-Ubroker Bassano, Team Service Car Monza-Telea Medical Sandrigo, Tierre Montebello-Crédit Agricole Sarzana, Edilfox Grosseto-Gsh Trissino (arbitri Ferrari di Viareggio e Giovine di Eboli), Roller Scandiano-Lanaro Breganze, Galileo Follonica-Bidielle Correggio.

La classifica: Sarzana 18 punti; Lodi 15; Bassano e Valdagno 13; Forte dei Marmi 12; Correggio e Montebello 10; Trissino 9; Follonica 7; Grosseto 6; Monza e Sandrigo 3; Scandiano 1; Breganze 0.