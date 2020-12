Trasferta contro l’Arpi Nova per l’Atlante Grosseto, Izzo: «Possiamo fare risultato e svoltare»

GROSSETO – Decima di campionato per l’Atlante Grosseto, in un torneo che riparte col turno regolare dal calendario, lasciando indietro molte gare sempre da recuperare. Dopo un tour de force da tre gare in sette giorni, prese le prime due corazzate del girone C, i biancorossi saranno impegnati a Campi Bisenzio contro l’ostica Arpi Nova, quinta in classifica con una vittoria in più di loro.

“Sono successe tantissime cose – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – molti imprevisti. Un calendario mai visto in nessuna competizione sportiva di livello nazionale, riguardante calcio a 5 e calcio a 11. Forse qualcuno ha pensato che l’Atlante giocasse a tennis e non a futsal. In centoventi ore abbiamo avuto tre partite molto complicate. Pur essendo solo a dicembre potrei scrivere un libro di questi due mesi e mezzo di campionato. Detto questo non è da me trovare alibi e quindi guardo avanti aggiungendo che queste partite di alto livello hanno confermato che l’Atlante è capace di lottare contro tutto e tutti. Sicuramente non abbiamo perso sicurezza né consapevolezza ma solo allenamenti e soprattutto energie. La classifica non mi preoccupa al momento, il campionato è lungo. Ho visto tanti studenti non partire bene per poi laurearsi a pieni voti, come non ho mai visto costruire case in pochi giorni. Adesso andiamo a Campi Bisenzio, affronteremo una squadra che ha dalla sua un mercato estivo molto importante. L’Arpi Nova è una squadra alla nostra portata, possiamo fare risultato e sono certo che i ragazzi sapranno dare alla partita l’importanza che merita. Cercheremo di dare una svolta alla nostra stagione. La squadra deve stare tranquilla, i conti si fanno alla fine”.

Due risultati ingenerosi alle spalle dei maremmani seppure contro rivali di grande peso, ma non poche sono le manifestazioni di stima che arrivano costantemente a dirigenza e tecnico sul buon gioco espresso, quest’anno come nella scorsa stagione, ritenuto tra i migliori del proprio girone e all’altezza delle big.

Questi i convocati da Izzo: Ledda, Pasquini, Tamberi, Gianneschi, Baluardi, Spinelli, Tezza, Senesi, Falaschi, Varela (reduce da un turno di squalifica), Mateo, Cipollini. Queste le designazioni arbitrali: Volonterio e Puzzonia di Como, cronometrista Palumbo di Pistoia. Il fischio è domani sabato alle 16 alla Polisportiva 2M.