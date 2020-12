Telecamere, ponti radio, illuminazioni: conclusi gli interventi del piano delle infrastrutture a Grosseto

GROSSETO – Terminano gli interventi, grazie all’ausilio della società in house Netspring, previsti dal Piano delle infrastrutture per la sicurezza concordato con Prefettura e le Forze dell’Ordine. Un progetto che ha visto l’installazione di ottantacinque telecamere, al fine di garantire un presidio rivolto alla tutela degli interessi della comunità grossetana.

Le tipologie delle telecamere installate sono state molteplici: sei Smart Bullet con ottica fissa, sette telecamere dotate di un potente zoom ottico, trentadue telecamere per la lettura delle targhe con OCR integrato, una telecamera per la lettura delle targhe con infrarosso fino a 400 metri, due telecamere per la lettura delle targhe con capacità di riconoscimento della tipologia del mezzo, del colore (per transiti diurni) e dei codici Kemler, trentasette panoramiche con inquadratura di 360°.

Il progetto ha visto la realizzazione, inoltre, dell’infrastruttura di rete, tramite 6 mila metri a fibre ottiche, di trenta ponti radio e di trentaquattro switch per la gestione del traffico dati. Alla centrale operativa della Polizia municipale sono stati conferiti cinque registratori (NVR) professionali da trentadue canali ciascuno, un video-wall composto da decoder e da quattro monitor professionali e un software per la gestione centralizzata della videosorveglianza.

Infine, sono state create otto postazioni per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 300W, che hanno contribuito all’aumento dell’illuminazione stradale delle rispettive aree.

La localizzazione degli interventi:

1) Principina Terra – Area rurale tra S.P. Collacchie e S.P. Trappola

2) Marina di Grosseto

3) Accesso a Grosseto da via Senese (Roselle)

4) Il Cristo (Intersezione tra S.P. Collacchie e S.P. Pollini)

5) Istia Ponte

6) Braccagni

7) San Martino

8) Parco Pollini

9) Alberese accesso da strada Molinaccio

10) Mura Medicee

11) Via Saffi

12) Piazza del Sale

13) Via Roma

14) Accesso da Centro Commerciale Maremà

15) Parco pubblico via Giotto

16) Roselle

“La nostra Amministrazione – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Fausto Turbanti, assessore con delega alla Sicurezza – ha sempre avuto a cuore la tutela dei suoi cittadini. Le telecamere di videosorveglianza sono un ottimo strumento per incentivare i comportamenti virtuosi ed evitare quelli deprecabili. Ringraziamo Netspring, società in house del Comune di Grosseto, e il suo amministratore unico, Carlo Ricci, per il grande impegno profuso.”

