Superbonus, vantaggi e dubbi: Cna a confronto con l’Agenzia delle entrate

GROSSETO – Un incontro con l’Agenzia delle entrate per parlare del Superbonus del 110 per cento e chiarire gli aspetti della norma che hanno suscitato più attenzione da parte delle imprese. E’ in programma giovedì 17 dicembre alle 17 sulla piattaforma Zoom, il confronto organizzato dalla Cna di Grosseto per approfondire gli aspetti fiscali della misura varata dal Governo, che consente di ottenere importanti detrazioni sulle spese effettuate per l’efficientamento energetico degli edifici. Su questo argomento la Cna ha chiesto al Governo di prorogare il Superbonus almeno fino al 2023, estendendolo anche agli immobili strumentali all’attività d’impresa (finora ingiustificatamente esclusi) e di snellire le procedure. Per riattivare la filiera delle costruzioni e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, l’associazione ha anche proposto alcune modifiche per gli altri interventi incentivati, che non rientrano nel Superbonus, per esempio incrementando del 10 per cento l’aliquota di detrazione, nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, oppure di ripartire in cinque anni, anziché nei dieci attuali, le relative detrazioni.

Per approfondire gli aspetti legati all’attuazione della normativa, che interessa le imprese dei settori edile, impiantistico e dei serramenti, Cna ha organizzato un’iniziativa a cui parteciperà Andrea Branca, dell’ufficio consulenza della direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate, che si confronterà con il Direttore e con i tecnici dell’associazione.

L’appuntamento si svolgerà in videoconferenza, per rispettare le norme anticontagio e per questo chi è interessato a partecipare dovrà contattare la Cna inviando una email a cna.marketing@cna-gr.it o chiamando il numero 0564 471214. La partecipazione all’incontro è gratuita.