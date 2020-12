Serie A2, Blue Factor Castiglione a caccia del tris contro l’Estra Prato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nuovo impegno interno per la Blue Factor: al Casa Mora arriva l’Estra Prato 54 di Enrico Bernardini, per un derby tutto toscano, valido per l’8° giornata di serie A2. Il Castiglione di Raffaele Biancucci dalla ripresa del campionato, ha infilato due vittorie convincenti: sabato scorso a Giovinazzo e martedì sempre al Casa Mora contro la Rotellistica Camaiore, che hanno proiettato i biancocelesti al terzo posto in classifica.

«Non montiamoci la testa – ha detto proprio coach Biancucci alla vigilia – stiamo giocando bene e tutte le partite sono difficili. Il Prato è allenato da un campione del Mondo come Enrico Bernardini e ha una rosa con giocatori giovani ma già formati. L’unica promessa che possiamo fare è che daremo tutto, come sempre». I lanieri hanno giocato tre gare come i castiglionesi, perdendo ad ottobre a Matera sponda Roller, e poi alla ripresa vincendo in casa contro il Giovinazzo e perdendo sempre tra le mura amiche martedì con l’altro Matera, l’Hp al termine di un match tirato e combattuto. In squadra nei biancoazzurri l’ex portiere Paride Sassetti, per un gruppo comunque giovane e di belle speranze. Sicuro assente Andrea Poli, espulso a partita finita con i materani per proteste, e che si è beccato tre turni di stop. Nel Castiglione tutti a disposizione. Arbitra Roberto Toti di Salerno. I convocati della A2: Irace, Donnini; Biasetti, A. Montauti, Maldini, Cabiddu, L. Biancucci, Brunelli, F. Montauti, Guarguaglini.

La serie B della Blue Factor sarà invece impegnata domenica pomeriggio alle 18 nel secondo incontro valevole per il girone G di coppa Italia, contro la formazione B del Galileo Follonica. I giovanissimi biancocelesti (in pratica una under 17) troveranno ancora un ostacolo duro sul proprio cammino, con un quintetto infarcito di elementi che giocano anche nella A1 come Piro, Esposto e Gucci, con i biancocelesti che sono consapevoli di affrontare un campionato di formazione ed esperienza, senza guardare ai singoli risultati ma per vederne uno finale in termini di crescita. I convocati della serie B: Donnini, Grossi; M. Mantovani, L. Mantovani, Santoni, E. Perfetti, L. Perfetti, Guarguaglini, Magliozzi, F. Montauti.