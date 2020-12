Open day all’Isis Fossombroni: dal liceo scientifico al settore economico ecco l’offerta della scuola

GROSSETO – Anche l’Isis “V. Fossombroni” si apre alle famiglie e agli studenti con gli open day on line: la scuola comprende due diversi percorsi di studio: il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e il Settore Economico per questo motivo sono proposte attività di orientamento diversificate.

Gli open day si svolgeranno in modalità online, chi vuole partecipare deve effettuare la prenotazione seguendo le indicazioni sul sito della Scuola www.isisfossombroni.edu.it nella sezione ORIENTAMENTO.

Le presentazioni dell’offerta inizieranno alle ore 15.30, alle ore 16.30 e alle 17.30 e potranno partecipare ad ognuna un massimo di 25 persone. I laboratori pomeridiani si svolgeranno nella modalità online, chi vuole partecipare deve effettuare la prenotazione seguendo le indicazioni sul sito della Scuola www.isisfossombroni.edu.it nella sezione ORIENTAMENTO.

Sono rivolti agli alunni che frequentano le classi terze. I laboratori orientativi inizieranno alle ore 15.30 e alle 16.30. Al termine di ogni laboratorio i docenti sono disponibili per la presentazione dell’offerta formativa agli alunni e alle famiglie.

Se, nel periodo in cui gli studenti e le famiglie devono fare la giusta scelta, il Ministero stabilisse che la Toscana o la Provincia di Grosseto diventasse zona gialla, gli open day potranno essere svolti anche in presenza in aula magna con un massimo di 25 persone (un adulto e il ragazzo interessato), oltre che online. Allo stesso modo, anche i laboratori potranno essere svolti in presenza, oltre che online per un numero massimo di 15 partecipanti. Per prenotare la eventuale partecipazione in presenza deve essere inviata una richiesta all’indirizzo gris01300g@istruzione.it con l’indicazione del giorno e dell’ora che interessano e un proprio recapito telefonico.

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE “V. FOSSOMBRONI”: • Liceo Scientifico PERCORSO INTERNAZIONALE

• Liceo Scientifico BILINGUE

• Liceo Scientifico STEM Science Technology Engineering Maths • LICEO QUADRIENNALE – LIQ GIORNATE DI SCUOLA APERTA LABORATORI ORIENTATIVI DICEMBRE DICEMBRE SABATO 12/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 INFORMATICA: giovedì 10/12 ore 15.30 e 16.30

CHIMICA: martedì 15/12 ore 15.30 e 16.30 SABATO 19/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 GIOVEDI’ 12/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 GENNAIO GENNAIO SABATO 09/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 CHIMICA: mercoledì 13/01 ore 15.30 e 16.30

INFORMATICA: martedì 19/01 ore 15.30 e 16.30 SABATO 16/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 GIOVEDÌ 28/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 SABATO 23/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 . ATTIVITA’ ORIENTAMENTO SETTORE ECONOMICO “V. FOSSOMBRONI”: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SIA con indirizzo SPORTIVO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TURISMO GIORNATE DI SCUOLA APERTA LABORATORI ORIENTATIVI DICEMBRE DICEMBRE DOMENICA 13/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 INFORMATICA: mercoledì 16/12 ore 15.30 e 16.30

ECONOMIA: venerdì 11/12 ore 15.30 e 16.30 INDIRIZZO SPORTIVO: lunedì 14/12 ore 15.30 e 16.30 GIOVEDÌ 17/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 DOMENICA 20/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 .

GENNAIO GENNAIO DOMENICA 10/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 INFORMATICA: venerdì 15/01 ore 15.30 e 16.30

ECONOMIA: giovedì 14/01 ore 15.30 e 16.30 INDIRIZZO SPORTIVO: mercoledì 13/01, giovedì 21/01 ore 15.30 e 16.30 DOMENICA 17/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 DOMENICA 24/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 VENERDI’ 28/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30

.