Non ce l’ha fatta il delfino che si era spiaggiato ancora vivo nel Golfo di Follonica

FOLLONICA – Purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere il delfino della specie stenella striata che mercoledì pomeriggio, verso le 16, si era spiaggiato ancora vivo a Carbonifera nel Golfo di Follonica, nei pressi del villaggio Pappasole. Ieri mattina, infatti, è stato ritrovato spiaggiato senza vita.

La Capitaneria di Porto ha immediatamente avvertito il Settore Mare di Arpat che già mercoledì pomeriggio aveva coordinato le operazioni per conto dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità di Regione Toscana e con l’aiuto di Primo Micarelli del Centro ricerche squali di Massa Marittima, che era andato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco per allontanare l’animale.

Data l’importanza del reperto, così “fresco”, appena sarà possibile la carcassa verrà recuperata per studio ed indagini dai ricercatori dell’Università degli Studi di Siena.