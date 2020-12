Le elementari “vanno al voto” e i bambini della scuola Cimarosa eleggono i loro rappresentanti

FOLLONICA – Richieste, necessità e osservazioni. Ma anche riflessioni e, perché no, qualche critica. I bambini e le bambine della scuola primaria Cimarosa (Comprensivo Follonica1) sono diventati protagonisti delle discussioni e delle scelte che riguardano loro stessi e la loro scuola. Nei giorni scorsi, infatti, gli alunni e le alunne delle due classi quinte hanno eletto i rappresentanti degli studenti del plesso.

Si chiamano Sofia Scarlatti (V A) e Leonardo Rossetti (V B) e saranno i portavoce di tutti i compagni, dalla prima alla quinta, e gli interlocutori non soltanto delle docenti e dei collaboratori, ma anche della dirigente Elisa Ciaffone e degli amministratori comunali.

Sofia e Leonardo sono stati eletti dopo una partecipata campagna elettorale (una ventina i candidati in corsa) e una votazione con tanto di urna, spoglio e ballottaggio.

“L’idea di organizzare le elezioni dei rappresentanti degli alunni e delle alunne è nata nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e, in particolare, di un progetto che abbiamo denominato “Adulti domani, cittadini oggi”. Le classi quinte stanno studiando le prime forme di Democrazia e, contestualmente, il sistema organizzativo della nostra Repubblica. In tale scenario hanno potuto sperimentare le modalità del voto diretto e consapevole con al centro la discussione e il confronto per essere protagonisti delle scelte che li riguardano”, spiegano gli insegnanti.

Ad affiancare i due rappresentanti nel loro impegno ci sono anche i due vice rappresentanti – Giulia Poli e Leonardo Reperti –, i fiduciari ad honorem – Elisa Cappannelli, Sofia Bianchi, Jury Santini, Ottavia Torlai –, e la giunta formata da Sofia Caiazzo, Riccardo Cacciaguerra, Carmine Diana, Clara Balestri.

Il team ha già incontrato la dirigente dell’Istituto comprensivo Follonica 1 Elisa Ciaffone e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Barbara Catalani, dimostrando di avere le idee molto chiare.

Pavimentare una porzione del cortile con materiale riciclato per ricavarne una palestra e una aula all’aperto; arricchire il menù della mensa con cibi nuovi come la pizza (magari una volta al mese); sensibilizzare tutti gli allievi del plesso ad un maggiore rispetto degli spazi comuni; portare la Lim e la wi-fi in tutte le classi: sono queste alcune delle richieste proposte dai due rappresentanti e dalla loro squadra.

Il gruppo si riunirà l’ultimo giorno di ogni mese per affrontare gli eventuali problemi emersi e per confrontarsi su nuove proposte. Creare una scuola sempre più inclusiva e sempre più attenta al percorso formativo aiutando ogni singolo alunno a sviluppare un approccio critico alla realtà e alla conoscenza sono dei capisaldi dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Follonica 1. Non a caso, il progetto è di ripetere l’esperienza e far diventare la figura dei rappresentanti degli studenti una figura stabile del plesso di Cimarosa.