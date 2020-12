Iscrizioni asilo, elementari e medie al via: presentazioni online delle scuole. Come partecipare

FOLLONICA – Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021 – 2022, si potranno effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021.

L’Istituto comprensivo Follonica 1 incontrerà le famiglie in videoconferenza. Sarà l’occasione per parlare con i Docenti e con la Dirigente.

Per partecipare agli incontri occorrerà collegarsi sul sito della scuola https://icfollonica1.edu.it/ dove si troveranno i link per prenotare gli incontri con i docenti della scuola. Le prenotazioni devono essere effettuate almeno il giorno prima dell’incontro previsto.

Gli incontri con gli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si potranno effettuare dal 14 al 21 dicembre 2020, in videoconferenza, secondo il seguente calendario:

16 dicembre i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido Mimose, Brucomela, Faro, incontreranno in videoconferenza le insegnanti di Campi Alti dalle ore 17 alle ore 18 e le insegnanti di via Marche dalle 18 alle ore 19;

14 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di via Marche incontreranno in videoconferenza le insegnanti delle scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari;

18 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di Campi Alti incontreranno in videoconferenza le insegnanti delle scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari;

21 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, tutti i genitori dei bambini che frequentano altri istituti incontreranno in videoconferenza le insegnanti delle scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari;

17 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, tutti i genitori dei bambini che non frequentano l’Istituto comprensivo Follonica 1 (ad es. Buozzi e Don Milani), incontreranno in videoconferenza i professori dell’Istituto superiore di primo grado “Pacioli” (via Gorizia).

Gli incontri fra i genitori della primaria dell’IC Follonica 1 ed i professori della secondaria di primo grado si sono già svolti in novembre.