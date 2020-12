Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti è “Scuola aperta”: la presentazione dell’offerta formativa è online

GROSSETO – Si comunica che domani, (sabato 12 novembre), dalle ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti ha organizzato l’iniziativa “Scuola aperta”. Si tratta di un appuntamento attraverso il quale le famiglie degli alunni che frequentano la terza media avranno l’opportunità, anche in tempo di pandemia, di conoscere l’offerta formativa della scuola, incontrando i docenti e partecipando a specifiche dirette on line dedicate all’offerta formativa e ai laboratori.

Ricordiamo che il Polo Tecnologico Manetti Porciatti è considerata la scuola più innovativa d’Italia, come testimoniato dalla vittoria del Concorso nazionale di Confindustria sulla innovazione digitale, quattro figure di diplomati che escono dalle sue specializzazioni di Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e Costruzioni, Ambiente e Territorio, sono tra le più ricercate in ambito lavorativo. Si tratta di figure tecnico professionali moderne con livelli formativi in grado di affrontare, con competenza e preparazione, il mondo del lavoro e quello universitario.

Gli altri Open Day tematici, riguardanti le specializzazioni, con collegamento in diretta dai laboratori a partire dalle ore 17 e fino alle ore 19, sono previsti per lunedì 14 dicembre con Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), mercoledì 16 con Elettronica ed Elettrotecnica, giovedì 17 con Meccanica, Meccatronica ed Energia e venerdì 18 con Informatica e Telecomunicazioni.

Per poter accedere a tutti gli appuntamenti, è necessaria la prenotazione attraverso il sito dell’orientamento all’indirizzo https://isitgrosseto.com/.