Farmacie comunali, Pd: «Un vanto per la nostra comunità. Gli utili saranno sempre investiti nel sociale»

FOLLONICA – “Nell’ultimo anno di gestione l’Azienda farmaceutica municipalizzata è riuscita a ritagliare dal proprio bilancio un utile di 180mila euro, una cifra importante che nel corso degli anni si è sempre più consolidata, diventando per la città di Follonica una fonte importante di risorse per finalità di carattere sociale e di decoro urbano, quindi ad esclusivo beneficio della nostra città e dei follonichesi”, scrive, in una nota, il gruppo Pd nel Consiglio comunale di Follonica.

“Un ottimo lavoro svolto con passione e competenza dagli addetti della farmacia – proseguono i dem -, passando dal Consiglio di amministrazione fino ad arrivare al sindaco Andrea Benini ed all’assessore di competenza il vicesindaco Andrea Pecorini, che ha sempre creduto fortemente, come tutti noi, nell’utilità sociale dell’operato di questa attività ormai fortemente radicata nella realtà follonichese e fornitrice di innumerevoli servizi pubblici ai cittadini.

Come gruppo consiliare del Partito democratico ci impegneremo affinché nel corso della legislatura non conosca interruzione la lodevole destinazione degli utili nei campi del sociale, ricordiamo per esempio gli importanti finanziamenti destinati a progetti per aiutare chi si trovasse in disagio economico, oppure volti ad aiutare chi avesse subito violenze domestiche; senza dimenticare importanti opere per la città realizzate sempre con questi fondi, come per esempio la realizzazione del Parco giochi di via Romagna.

Infine, come gruppo del Pd – concludono – riconosciamo oggi la necessità di razionalizzare le risorse andando a completare l’acquisizione dell’immobile di via Litoranea, azione necessaria secondo noi per far compiere un definitivo ed ulteriore salto di qualità all’azienda. Altresì sarà importante che questa operazione permetta di continuare nel corso degli anni a destinare gli utili per una finalità in linea con quella attuale”.