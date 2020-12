Derubava gli anziani fingendo di conoscerli: presa dai Carabinieri

FOLLONICA – I Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto la presunta autrice del furto con strappo avvenuto l’1 novembre scorso ai danni di un’anziana.

In quella circostanza la responsabile, una donna ucraina di 26 anni con precedenti di polizia, fingendo di conoscere la vittima ed abbracciandola per salutarla, le sfilò dal collo una collana d’oro da 2mila euro. Poco più tardi tentò lo stesso colpo ai danni di un uomo per sottrargli il portafogli. Nel secondo caso il malcapitato si accorse delle intenzioni della “finta conoscente” e riuscì ad evitare il peggio.

Dopo aver ricevuto le denunce, i Carabinieri hanno ricostruito i fatti e, anche grazie alle preziose testimonianze raccolte, sono riusciti a dare un volto all’autrice. Sono in corso approfondimenti tesi a verificare l’eventuale responsabilità della donna in altri analoghi casi.