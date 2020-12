Coronavirus: dieci nuovi casi in Maremma, otto sono nel Comune di Grosseto

GROSSETO – Dieci nuovi casi, cinque ricoveri e una terapia intensiva in meno, e 45 guariti: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Oggi, come detto, ci sono dieci nuovi casi, dunque si registra un nuovo positivo in più rispetto a ieri quando erano nove. Cresce invece il numero di tamponi effettuati, che oggi è 740 (ieri 577).

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 05/12/2020 Domenica 06/12/2020 Lunedi 07/122020 Martedi 08/12/20 Mercoledì 09/12/20 Giovedì 10/12/20 Venerdi 11/12/2020 Arezzo 41 45 16 6 24 27 56 Siena 23 17 13 4 22 16 28 Grosseto 19 28 5 2 10 9 10 Totale Asl Tse 83 90 34 13 54 54 95

45 i guariti (ieri 44). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 626 (ieri 692).

In Provincia di Grosseto non c’è nessun nuovo positivo nella fascia sino a 18 anni, tre nuovi casi in quella tra i 19 ai 34 anni, due nella fascia tra i 35 e i 49 anni, tre tra i 50 e i 64 anni, uno tra i 65 e i 79 anni e uno tra gli over 80.

Oggi si registrano otto nuovi casi nel Comune di Grosseto, uno in quello di Follonica e uno in quello di Roccastrada.

In calo i ricoveri, che sono 36 (cinque in meno di ieri) e le terapie intensive, che sono 12 (una in meno di ieri) all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 95 nuovi positivi (ieri 54).

Sono tre i casi di Coronavirus individuati oggi a Piombino. Si tratta di tre membri dello stesso nucleo familiare: un uomo di 78 anni e due donne, una di 73 e una di 48 anni. I tre pazienti sono lievemente sintomatici, al momento sono isolati nelle proprie abitazioni mentre il Dipartimento di prevenzione ricostruisce la rete di contatti avuti negli ultimi giorni.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 8 Roccastrada 1

Casi per Provincia e totale Asl Toscana sud est

Nuovi casi Asl TSE 95 Provincia di Arezzo 56 Provincia di Siena 28 Provincia di Grosseto 10 Extra USL 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1090 Provincia di Siena 773 Provincia di Grosseto 740

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 932 Provincia di Siena 559 Provincia di Grosseto 626

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 696 Provincia di Siena 384 Provincia di Grosseto 531

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2202 Provincia di Siena 1620 Provincia di Grosseto 1324

Guariti Provincia di Arezzo 53 Provincia di Siena 43 Provincia di Grosseto 45