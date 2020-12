AdF educational, nasce il luogo virtuale di incontro per gli studenti maremmani

GROSSETO – AdF educational, vicini a bambini e ragazzi anche se “a distanza”, affinché l’assenza fisica non sia lontananza ma un modo diverso di fare le cose insieme. In una situazione complessa come l’attuale AdF offre il proprio supporto al mondo della scuola, impegnato a garantire a bambini e ragazzi il diritto all’istruzione, coniugandolo con il diritto alla salute e consentendo loro di continuare a crescere, confrontarsi e apprendere.

Sulla scia dell’esperienza maturata negli anni scorsi, vogliamo mantenere il contatto con gli studenti, proponendo modi diversi di interazione. In attesa di potersi di nuovo incontrare faccia a faccia, di ascoltare dal vivo le domande ricche di interesse e curiosità da parte dei più giovani, abbiamo pensato a un luogo virtuale dove far crescere, insieme ad alunni e insegnanti, un progetto di educazione ambientale collaborativo e partecipato.

“I nostri bambini e ragazzi sono quelli che più stanno soffrendo le conseguenze di questa pandemia, non ce ne dobbiamo mai dimenticare – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Per questo, forti del rapporto di reciproca stima e interazione proficua con il corpo docente, vogliamo continuare a dare vita a momenti importanti nel percorso formativo sia dei più piccoli che degli adolescenti. Lo faremo sfruttando i mezzi che l’innovazione tecnologica offre, in attesa di guardarci nuovamente negli occhi”.

Questo “luogo virtuale” di incontro, crescita e confronto sulle buone pratiche nell’uso dell’acqua e sulla sostenibilità ambientale lo abbiamo chiamato AdF educational: una sezione dedicata del sito www.fiora.it, disponibile all’indirizzo www.fiora.it/adf-educational.html, dove offriamo a tutti una serie di contenuti suddivisi per fasce di età, con presentazioni e pdf scaricabili e utilizzabili in aula, online o a casa, a cui a breve si aggiungeranno test di apprendimento, giochi interattivi e video, il tutto accompagnato da una guida d’eccezione: Fiora, la mascotte di AdF.

La stessa Fiora è nata da uno dei progetti che AdF ha proposto ai ragazzi delle scuole: l’iniziativa portata avanti nei primi mesi di quest’anno con i ragazzi del Polo Bianciardi di Grosseto, con gli allievi del liceo artistico impegnati in un percorso creativo per fornire spunti e ispirazioni mirati all’ideazione della nostra mascotte.

Anche in AdF educational ci sarà posto per la creatività dei più giovani, con una apposita sezione dove potranno pubblicare disegni, testi, poesie, foto e video ispirati alle tematiche della sostenibilità ambientale e del buon uso dell’acqua. Questi materiali saranno poi valorizzati sui canali social di AdF.

Infine, mettiamo a disposizione delle scuole i nostri esperti per incontri di approfondimento con i ragazzi, da tenersi, viste le circostanze attuali, in modalità online.

AdF educational è ad accesso libero, a disposizione non solo di docenti e alunni ma anche di chiunque voglia approfondire le tematiche dei nostri progetti educativi: tutto il materiale è su www.fiora.it/adf-educational.html.