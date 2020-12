Rivalutazione rendite Inail: +0,5% nel settore industria, marittimo e agricoltura

GROSSETO – Epaca Coldiretti Grosseto comunica che il Ministero del Lavoro ha reso noti i valori delle rendite Inail per il periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021, con aumenti dello 0,5% rispetto allo scorso anno.

Dall’1 luglio, infatti, le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono dello 0,5% nei settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi.

A stabilirlo tre decreti del ministero del lavoro (91/2020, 92/2020, 68/2020), pubblicati ieri che approvano la delibera Inail 32/2020.

Nel dettaglio:

Settore industria. La rivalutazione, con effetto dall’1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 79,22. Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere a base di calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a euro 16.636,20 e a 30.895,80 euro.

Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e minima annua (euro 16.636,20), la retribuzione massima annua è così fissata: 1) comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95; 2) primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88; 3) altri ufficiali, euro 34.294,34.

Settore agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) è effettuato sulla retribuzione annua convenzionale di euro 25.106,52; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), la retribuzione effettiva è compresa nei limiti previsti per il settore industriale.

