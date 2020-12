Quali sono le auto usate più ricercate in Italia?

Anche in questo 2020 il mercato delle auto usate in Italia ha fatto segnare numeri importanti ed incoraggianti per il futuro. Secondo gli ultimi dati, infatti, il mese di settembre ha mostrato una crescita del 18,3%. Il maggior numero di trasferimenti del mese di settembre rispetto alle minivolture, la cui crescita è solamente dell’8,4%, testimonia anche come vi sia un aumento delle transazioni di compravendita tra privati. ll mercato ormai è maturo per accogliere questa tipologia di trasporto ecosostenibile, che a fronte di un costo di acquisto superiore permette anche un risparmio nel corso degli anni di utilizzo dell’auto. In linea generale dunque, possiamo vedere che l’incidenza delle auto ecologiche sulle vendite totali è passata dallo 0,7% al 2,3% per quanto riguarda il comparto elettrico, e dal 5,1% al 17,9% per quello ibrido. Oggettivamente una crescita notevole.

I modelli più amati

Ci sono modelli di auto che risultano essere tra i preferiti degli automobilisti per quanto riguarda il mercato dell’usato. Un esempio? Il Nissan Qashqai usato . Si tratta di un crossover accogliente per cinque persone, con una carrozzeria non troppo ingombrante (è lunga 439 cm) e dalla linea riuscita. Al volante si distingue per la buona tenuta di strada e per la facilità di guida, anche in città (nonostante qualche problema di visibilità in retromarcia).

Nato nel 2013, il Nissan Qashqai è stata testata dall’Euro NCAP nel 2014, ottenendo la valutazione massima di cinque stelle (88 punti su 100 nella protezione degli adulti, 83 nel test con i bambini, 69 in quello per pedoni e ciclisti e 79 per gli aiuti alla guida). Le cinque stelle sono state confermate fino al 2016 (ricordiamo che i test diventano via via più completi e severi con il passare del tempo); d’altro canto, c’è da dire che l’aggiornamento del 2017 del Nissan Qashqai ne ha migliorato la dotazione di sicurezza, con l’aggiunta del pacchetto ProPilot, che include anche il sistema per il mantenimento della corsia, di serie per la Tekna+ del test.

Kia Sportage

Altra vettura particolarmente amata in questo settore è la Kia Sportage. Si tratta di una vettura molto comoda che presenta un abitacolo largo e realizzato con una certa cura; notevole l’equipaggiamento e la qualità delle versioni più ricche, che offrono, fra l’altro, i sedili in pelle riscaldabili e con regolazioni elettriche. La guida è comoda e piacevole, con le sospensioni che filtrano bene le sconnessioni della strada e un abitacolo arioso e insonorizzato come si deve (solo oltre i 100 orari si nota qualche fruscio aerodinamico). L’aderenza in curva è buona, la maneggevolezza discreta: gli inserimenti in curva non sono rapidissimi.

Peugeot 308

Chiudiamo con una francese, la Peugeot 308, una cinque porte dalla linea elegante e ricercata. In rapporto ai 425 cm di lunghezza della carrozzeria, lo spazio a bordo abbonda, sia per i passeggeri (due adulti stanno comodi anche dietro) sia per i bagagli: con i suoi 420 litri (1273 a divano reclinato) il baule è uno dei più capienti della categoria. L’abitacolo è originale e rifinito con cura: la strumentazione è rialzata, la plancia ha un design pulito e minimalista e i comandi sono facili da individuare; dà un tocco tecnologico l’ampio schermo touchscreen di 9,7” (di serie tranne che per la “base”, la sola con il “clima” manuale anziché automatico) incastonato nella plancia.