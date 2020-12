Opere pubbliche: cantieri aperti e lavori verso la conclusione. Tutti i progetti nel territorio comunale

MANCIANO – L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Manciano comunica lo stato delle opere pubbliche.

A Marsiliana, nella giornata di ieri, mercoledì 9 dicembre, è stata affissa in bacheca la planimetria del progetto di riqualificazione dell’area pubblica adiacente la chiesa, che verrà affidato nei prossimi giorni. Sempre a Marsiliana sono stati affidati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, assegnati lo scorso 26 novembre. Commissionati, inoltre, i lavori per le potature delle piante e del verde pubblico. Saranno ultimati, a breve, i lavori del palazzetto dello sport con il sistema di efficientamento energetico. Sono partiti, ormai da settimane, i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi al cimitero.

A Manciano sono ripartiti i lavori di ristrutturazione de Le Stanze, che saranno conclusi entro il 31 gennaio 2021. Anche a Manciano, i lavori per il rifacimento e la riqualificazione energetica del palazzetto stanno per essere ultimati.

A Montemerano sono partiti i lavori per il rifacimento del tetto del teatro ed è stato assegnato il lavoro per il rifacimento dell’esterno dell’edificio dell’ex mattatoio.

A Poggio Murella, i loculi del cimitero sono quasi terminati. Tutto il cimitero, sia nell’area interna che esterna, è stato interessato da lavori di riqualificazione.

A Saturnia, sono in attesa di affidamento i lavori per l’illuminazione pubblica, da via Aurinia fino all’incrocio con la provinciale.

Su tutto il territorio di Manciano sono in programma i rifacimenti dei manti stradali e di alcuni attraversamenti.